Chino Ríos y su apoyo a Piñera: "Yo creo en él no porque sea de derecha"

Marcelo "Chino" Ríos volvió a hablar sobre política a un año de haber expresado su apoyo al actual Presidente Sebastián Piñera, en unas elecciones en las que el ex tenista decidió participar viajando desde su residencia en Estados Unidos.

En declaraciones a Emol, el ex número 1 del mundo salió al paso de los cuestionamientos que aún recibe por haber manifestado su respaldo al entonces candidato de Chile Vamos.

"Me he metido en la política harto, he conocido gente. Yo creo en Piñera no porque sea de derecha, sino porque me gusta y me gusta como es él. Quizás si Piñera fuera de izquierda votaría por él", señaló.

Ríos agregó que el ser juzgado por manifestar una opinión política "es lo más estúpido que hay". "Todos tenemos derecho a opinar. Aparte yo nunca hice campaña, entonces fue una cosa mía, jamás hablé con Piñera", añadió.

"Lo considero un tipo muy inteligente, lo conozco. Sacó adelante LAN y otros negocios, porque es inteligente y está capacitado para ser Presidente", cerró.

El ex tenista entregó estas declaraciones en la previa a la exhibición que jugará este viernes ante el ecuatoriano Nicolás Lapentti en el Gran Arena Monticello.