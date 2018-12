"Chino" Ríos: "Hay Marcelo para rato"

Marcelo Ríos, ex número uno del tenis mundial, agradeció el apoyo del público nacional en la victoria conseguida en el partido de exhibición sobre el ecuatoriano Nicolás Lapentti, por 6-4, 5-7 y 11-7, en el Gran Arena Monticello.

Tras el triunfo sobre el nacido en Guayaquil, el ‘Chino’ declaró que "después de tanto tiempo retirado, jugar en Chile es bonito y emocionante. Agradezco a todo el público. Cada vez que vengo a jugar acá me hacen sentir como en casa".

Por otro lado, el primer latinoamericano en llegar a lo más alto del ránking mundial de la ATP, en 1998, evitó dramatizar por su ausencia en el Challenger de Ohio, en Estados Unidos, lo que hubiera significado su retorno al circuito.

"Ojalá se puedan hacer más exhibiciones. Hay Marcelo Ríos para rato", dijo.

Finalmente, el zurdo de Vitacura destacó la presencia de su familia en este duelo con Lapentti. "Me preparé lo que más pude, me gusta jugar bien. Jugar delante de mis hijos, que no sabían lo que hacía su papá antes, fue importante para mí", sentenció.