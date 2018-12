Nicolás Maturana no está en los planes de Mario Salas: "Estoy sorprendido"

El mediocampista Nicolás Maturana reveló que no será parte del proyecto de Mario Salas en Colo Colo, tras sostener una conversación con el gerente deportivo del club albo, Marcelo Espina.

El ‘Comandante’ ya dejó claro cuáles son los puestos para reforzar el primer equipo del ‘Cacique’ y eso llevará a prescindir de algunos elementos. Uno de ellos es Maturana, de 25 años, quien llegó en junio de 2017 a Pedrero por petición del entonces DT Pablo Guede.

Consultado por su futuro, Maturana declaró a radio Agricultura que "conversé con Marcelo (Espina) y le pregunté si Mario (Salas) contaba conmigo en el club. Me dijo que no, que traerán dos jugadores en mi puesto. Estoy sorprendido, pero cada técnico toma su decisión".

En cuanto al nivel desplegado cuando le tocó jugar por los albos, el exvolante de la ‘U’, Palestino y Necaxa señaló que "cuando me dieron la oportunidad en Copa Chile no rendí. Tengo que ver opciones, retomar mi nivel, y si me dan la opción de volver a Colo Colo, tengo que romperla".

Maturana jugó 21 partidos con el elenco popular, 13 por campeonatos nacionales, seis por Copa Chile y 2 en Copa Libertadores, con un gol (el 31 de agosto de 2017 anotando el 2-0 sobre Deportes Iberia por Copa Chile).