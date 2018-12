Christian Vilches y su continuidad en la U: "Sigo esperando que me llamen"

El defensor Christian Vilches se mantiene en la incertidumbre respecto a su futuro en Universidad de Chile, al finalizar contrato el último día de diciembre y estar a la espera de una respuesta definitiva por parte de la directiva de Azul Azul.

El futuro del ex jugador de Audax Italiano y Colo Colo se mantiene en ‘veremos’, más aún luego que desde la concesionaria del cuadro azul quedaron de notificarle el pasado 14 de diciembre sobre su continuidad y aún no recibe noticias.

La fórmula que analiza la concesionaria del elenco colegial, que preside Carlos Heller, es renovarle al zaguero por una temporada más, aunque con una importante baja en su salario.

Consultado por su futuro, el ‘Quili’ declaró a La Tercera que “sigo esperando que me llamen. No me han llamado, ni nada. Estoy en las mismas condiciones que antes”.

“Estoy tranquilo todavía. No me he preocupado, estoy tratando de desconectarme un poco para no darle muchas vueltas al asunto”, agregó.

En la misma línea, el zaguero que llegó el año 2016 a la ‘U’ indicó que “no sé cuándo me dirán. Por el momento quiero disfrutar de las vacaciones y cuando se acerque la fecha, veré qué postura tiene el club. Si no resulta, tendré que buscar otras alternativas. Por ahora no hay ningún ofrecimiento”.

El entrenador argentino Frank Kudelka no tendría a Vilches en sus planes para la temporada 2019 al abocarse a reforzar la última línea con jugadores de su país. El arribo de Sergio Vittor, figura con Universidad de Concepción en 2018, está prácticamente cerrado y además están cerca de fichar a Carlos Quintana, quien milita en Talleres de Córdoba.