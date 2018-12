Menotti elogió a Marcelo Díaz: "El que sabe de fútbol, valora lo que hace"

El entrenador argentino César Luis Menotti, quien fue campeón del mundo con la "albiceleste" en el Mundial de 1978, elogió el desempeño del volante chileno Marcelo Díaz en Racing.

En una entrevista a La Tercera, el director técnico trasandino -que estableció un estilo de juego que por años estuvo en disputa con Carlos Bilardo- destacó el aporte del mediocampista para la "academia".

"Díaz tiene presencia, buen juego, equilibrio. Le he visto partidos muy buenos. (Racing) es un equipo en construcción que está primero. Eso lo hace muy meritorio", dijo en una entrevista a La Tercera PM

Menotti agregó que "la gente se olvida de los que generan fútbol. Se habla de Messi, pero no de Iniesta o del mismo Guardiola. Eso lo ven los que entienden el juego. Díaz es uno de esos jugadores. El que sabe de fútbol, valora lo que hace".

La leyenda del balompié argentino también destacó el buen presente del arquero y seleccionado nacional Gabriel Arias.

"Está entre los mejores arqueros del torneo. A mí, los futbolistas me sorprenden por la seguridad con que entienden el juego. En el caso de los arqueros, cuando sale, cuando no; cuando usa los pies y cuando no. Lo que ha hecho ahora es para tenerlo en cuenta. Lo he visto jugar muy bien", cerró.