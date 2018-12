Vilches confirmó que no seguirá en la U

Sigue la “poda de juagdores en Universidad de Chile, tras las partidas confirmadas de Gonzalo Jara, Yeferson Soteldo, Rafael Vaz y Franz Schultz.

El que tampoco seguirá en el cuadro universitario será el defensor Christian Vilches, luego de que la dirigencia decidiera no extender su contrato para la próxima temporada.

En conversación con El Mercurio, Vilches señaló que “es cierto. El sábado me llamaron de la U para avisarme que no me renovarán. Me dijeron que no sigo por decisión del cuerpo técnico. Es lamentable, pero hay que asumirlo"

Además, lamentó la decisión agregando que “tenía ganas de continuar en el club, pero fue una decisión que no pasa por mí".

Cabe recordar que el zaguero será reemplazado por Sergio Vittor, ex Universidad de Concepción, quien tendría todo acordado para firmar por la “U” en los próximos días.