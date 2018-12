Agente de Luciano Aued reconoció interés de la 'U' en el volante cruzado

07:50 El agente del volante defensivo indicó que las tratativas no se concretaron por un “pacto de caballeros” entre ambos clubes.

Luis Belvedere, representante del mediocampista de Universidad Católica Luciano Aued, admitió que Azul Azul buscó la posibilidad de fichar a una de las piezas claves del cuadro cruzado que terminó ganando el título del Campeonato Nacional 2018.

Sin embargo, de acuerdo a radio Cooperativa, el agente del volante defensivo indicó que las tratativas no se concretaron por un “pacto de caballeros” entre ambos clubes.

"(El fichaje) no puede ser por ese pacto de caballeros que tienen entre los clubes. Sabemos perfectamente que la ‘U’ pretendía a Luciano, pero no se pudo arreglar por este pacto. No aceptó la gente de Católica y la gente de la ‘U’ obviamente tampoco quería crear un inconveniente entre dos clubes que son amigos", explicó Balvedere.

"Nos enteramos que no estaba esa posibilidad. Uno mucho no lo entiende cuando se trata de profesionales, pero si la gente pactó eso lo tiene que cumplir. Qué le vamos a hacer", agregó a la emisora.

El contrato de Aued con la tienda precordillerana no presenta una cláusula de salida, por lo que la UC tiene la última palabra ante cualquier negociación.