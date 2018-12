Marcelo Díaz: "A mí me ensuciaron de muy mala forma"

El dos veces campeón de América con la selección chilena y volante de Racing de Argentina, Marcelo Díaz, se refirió en una conferencia de prensa, a su situación en la selección chilena, donde no ha sido considerado por el DT colombiano, Reinaldo Rueda.

"Yo no soy quien decide estar o no en la Selección. Hay un técnico y es a él a quien le tienen que preguntar. Yo solo me dedico a jugar, me dedico a hacer mi trabajo dentro de la cancha" dijo Díaz, quien inicialmente se mostró reacio a referirse a la Roja.

El mediocampista además indicó que "Todos saben cómo se ha jugado con mi nombre el último tiempo acá en Chile. Lo único que me resta decir es que a mí me ensuciaron de muy mala forma. Por lo mismo, no pretendo dar ninguna declaración al respecto de la selección".

Respecto de su relación con el resto de los jugadores de la Roja y a si ha faltado apoyo de los seleccionados por su situación, Díaz dijo que "ellos son los que tienen que responder. Yo por lo menos sí puedo responder que a compañeros les dolió mi salida".

"No puedo decir nada, solamente doy gracias a los que sí lo han hecho (apoyarlo) como Mauricio Isla, que lo hizo llegando a Chile, pero al resto no le tengo que decir nada" dijo "Carepato".