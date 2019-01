'Chaleco' López probó con éxito en dunas peruanas para el Dakar 2019

En el proceso de las verificaciones administrativas y técnicas se encontraba esta tarde el nacional Francisco Chaleco López junto al navegante Álvaro León. En un trámite tedioso y exhaustivo estaban los integrantes del auto número 360, que a varios los tuvo casi 12 horas en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

Antes de pasar por la tediosa gestión de aprobar documentos personales, médicos, de la máquina y posteriormente la técnica del buggy, Chaleco López y León testearon este viernes 4 el SxS en las dunas ubicadas al sur de Lima, probando las suspensiones, neumáticos, frenos y comportamiento del auto, quedando ambos conformes.

“Tuvimos la primera experiencia sobre las arenas peruanas este viernes, como en un shake Down que realizamos con el equipo South Racing. Junto a Álvaro León (navegante) tuvimos una buena sensación del SxS, ajustando las suspensiones y otros detalles. Finalmente, quedamos conformes”, indicó Chaleco López luego de cinco años fuera del Dakar y por primera vez sobre las cuatro ruedas.

El representante de los colores de Copec, Garcés Fruit, BCI Seguros, Peugeot, Mobil, La Tercera, Sodexo, Cooper Tires, Can-Am, BRP, Conveyor Belt, KMC Wheels, Mall Sport, Clínica Meds, Würth, Thule, Oakley y Specialized, enfrentará la versión 41° del Dakar 100% Perú que se efectuará entre los días 6 y 17 de enero en el desierto peruano. Será la primera ocasión del curicano sobre un vehículo Side by Side de cuatro ruedas en el ámbito mundial luego de retirarse de las motos en 2014.

Con dos terceros lugares en las motos (2010 y 2013), Chaleco entrará a las dunas incaicas con la convicción de estar entre los cinco mejores de la categoría que tendrá a 34 binomios en competencia, donde tendrá que luchar con ganadores del Quads como el ruso Sergei Kariakin (2017), el nacional Ignacio Casale (2014 y 2018); y el ex motociclistas español Gerard Farres (3º en 2017).

Del mundo del off road estarán el estadounidense Casey Currie, y de Francia el equipo Xtreme Plus Polaris con el galo Eric Abel, ganador del Merzouga Rally en 2013 y 2º en 2018. Yamaha tendrá además de Casale al local Alexis Hernández, ex hombre de Quads, que buscará el podio.

“Chaleco” correrá en un Can-Am del equipo South Racing Can-Am con una amplia trayectoria y experiencia en la prueba de rally cross country más difícil del mundo. El modelo será un Maverick especialmente preparado para las dunas y el desierto.

“Voy al Dakar con la convicción de estar entre los cinco primeros. Si hay posibilidades de estar en el podio, la pelearé. Estoy muy motivado y me siento muy contento de volver al Dakar. Estar en la arena es como volver a mi hábitat, navegando y haciendo mecánica como lo viví durante tantos años obteniendo dos podios”, manifestó Francisco López.

Este será el octavo Dakar de Chaleco y el primero en SxS. Los primeros kilómetros en la nueva categoría fueron a fines de 2017 en el desierto chileno. Para llegar en las mejores condiciones a Perú compitió en el Desafío Inca 2018 donde abandonó y en un Baja Atacama en Copiapó donde ganó. En el mismo desierto de Atacama realizó los últimos preparativos junto al navegante Álvaro León, de una amplia experiencia en el Dakar.

Serán cinco mil kilómetros en total, diez etapas, 70% arena y tres mil kilómetros de especiales, que hacen de este Dakar una carrera sumamente atractiva, luego de cuatro años de ausencia. Su primera participación fue en 2007, en África, en la categoría Motos, abandonando la competencia. La volvió a correr en 2010, conquistando el tercer lugar. En 2011 fue cuarto. En 2012 volvió a abandonar, pero en 2013 repitió la tercera posición. 2014 fue su última participación, año en que abandonó.