En duda permanencia de Juan Carlos Gaete en Colo Colo

13:49 Uno de los refuerzos del Cacique, figura de Cobresal en la pasada temporada de Primera B, no se presentó a los entrenamientos y no viajó con los albos a la pretemporada en Argentina.

Extrañeza generó entre la prensa y los hinchas de Colo Colo la ausencia de Juan Carlos Gaete en el viaje que realizó el plantel hacia Argentina, en donde realizará la pretemporada.

El ex Cobresal no se presentó el sábado pasado a los entrenamientos al mando de Mario Salas y ayer no emprendió el vuelo desde Santiago junto a sus compañeros.

El extremo borró todo rastro de su relación con el “Cacique” en las redes sociales, algo que fue notado y causó extrañeza entre la hinchada “popular”.

Desde Blanco y Negro informaron que su ausencia se debía a “problemas personales”, añadiendo que esperan que el jugador se sume a los trabajos en los próximos días.

Según informa La Tercera, un cercano a Gaete señaló que los motivos del ex “minero” son muy íntimos”, y que su continuidad en Macul no está asegurada.

En la misma línea, la fuente consultada por el medio señaló que “no sabemos si va a jugar en Colo Colo, no depende de él”.

Gaete fue anunciado el pasado 27 de diciembre como el primer refuerzo para la presente temporada, por un plazo de cuatro años, con un sueldo mensual de 3,5 millones de pesos.