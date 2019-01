Papá de Juan Carlos Gaete dijo que ausencia en viaje de Colo Colo fue por “problemas personales”

Una serie de especulaciones generó la ausencia de Juan Carlos Gaete en el viaje que realizó Colo Colo a Buenos Aires para realizar la pretemporada. Fue el papá del jugador quien salió a explicar la situación, aludiendo a que todo se debió a "problemas personales".

Esta versión despejaría las dudas y la alusión que se hacía a su hijo de una supuesta participación en una pelea cuando se encontraba en una discoteca.

"Está más tranquilo, hace un rato me llegó un WhatsApp y dijo que estaba bien. Creo que le sorprende lo que genera Colo Colo y lo que inventa la prensa, salió un acto de indisciplina, que en una disco se había agarrado a combos, pero de dónde si no sale a discos, no toma, no fuma... es un tema personal, familiar", precisó a Cooperativa.

Incluso, insistió que todo se trató de “problemas personales que está solucionando y no puedo dar más explicaciones, cuando los resuelva ya no van a importar. (…) solo le pido que haga las cosas bien; tengo que hablar con él, esperar que me llame para ver qué está pasando", agregó.

Sin embargo, ratificó que aún se debe contactar con Mario Salas. “Hay una conversación pendiente con Mario Salas, es lo único que sé, desde ayer que no converso con él”, concluyó.