Universidad de Chile presentó a sus tres refuerzos extranjeros para el 2019

Este miércoles en el Centro Deportivo Azul fueron presentados los tres refuerzos extranjeros de Universidad de Chile: Sergio Vittor, Nicolás Oroz y Luis Aveldaño.

En la actividad, en la que estuvo presente el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, Vittor señaló que “el llamado de Darío (Kudelka) me puso contento y venimos a aportar como todos los miembros del plantel", según consigna AS.

Consultado por los problemas defensivos del equipo el año pasado, el zaguero agregó que “nosotros no estuvimos en esa defensa. Llegamos a un plantel con grandes profesionales, y no hay presión por lo que pasó anteriormente justamente porque no éramos parte del equipo. Más allá de lo que fue eso tenemos que mirar adelante".

Por su parte, Oroz, quien llega a préstamo desde Racing, expresó que “quiero que la U no sea un equipo de paso. Vine para quedarme (…) tengo 24 años y estoy formando mi carrera por otro lado. Es muy importante para mí para demostrar que puedo jugar en un grande".

El otro jugador presentado, Lucas Aveldaño, detalló que le sedujo el juego mostrado por el Talleresd e Kudelka sentenciando que “los equipos que se caracterizan por ser muy ofensivos, en la que las defensas son las que más riesgos corren. Hay que buscar equilibrio para que eso no ocurra".

Cabe recordar que estos tres refuerzos extranjeros se suman a los otros cinco nacionales: Diego Carrasco, Augusto Barrios, Matías Campos López, Pablo Parra y Jimmy Martínez.