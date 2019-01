"Nelson Mauri" y salida de Juan Carlos Gaete de Colo Colo: "Yo con mi mundo y el mundo de los flaites con los flaites"

18:20 El ex Rojo se refirió a la versión que vincula la salida del refuerzo albo, a que habría sido apodado como él por Jorge Valdivia. "No me puedo hacer cargo de las ordinarieces y "flaiterías" que ocurren en una cancha" dijo.

Luego de que una versión de radio ADN, vinculó la salida de Juan Carlos Gaete de Colo Colo, a que habría sido apodado como "Nelson Mauri" por Jorge Valdivia, el ex bailarín de Rojo se refirió al tema.

"No me puedo hacer cargo de las ordinarieces y flaiterías que ocurren en una cancha de fútbol. No es mi mundo, entonces si es que a ellos les da lata, yo tampoco tengo mucho que opinar" dijo Nelson Mauricio Pacheco, "Nelson Mauri".

El ex Rojo indicó que "yo con mi mundo y el mundo de los flaites con los flaites" y agregó que "no me puedo hacer cargo de las tallas internas que haya en grupos sociales que no corresponden al mío. Hay tallas internas en la cárcel, los gays, los flaites, etc. Entonces como no manejo el humor de ellos, no sé que podría decir frente al tema".