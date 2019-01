Jorge Valdivia se descargó y descartó supuesto bullying a Juan Carlos Gaete

Una de las polémicas que ha envuelto el fútbol nacional es el caso del nuevo refuerzo de Colo Colo, Juan Carlos Gaete, luego de que se supiera una versión de prensa que atribuyó su salida, a un bullying realizado por sus compañeros, en especial por Jorge Valdivia el cual supuestamente lo había bautizado como "Nelson Mauri".

Luego de que Juan Carlos Gaete descartó a través de su instagram las burlas sufridas por parte de Jorge Valdivia, el mediocampista aprovechó la instancia para expresar su malestar con los medios por propagar esta noticia la cual indica a través de su cuenta de twitter es completamente falsa.

En primera instancia, el mediocampista colocolino ironiza con cómo fue informado el periodista con un supuesto amigo de Gaete y luego las consecuencias que trajo para él estar envuelto en esta polémica.

"El daño ya está hecho. A lo largo de mi carrera he cometido errores per onunca me escondo. Siempre doy la cara. He pedido disculpas. Pero y el medio cuando se equivoca ¿Reconocen haberse equivocado?" escribió Valdivia.