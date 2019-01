"Perdóname de corazón": el lamento de Maripán por el ex jugador de la UC que murió el día de su cumpleaños

Conmoción ha causado en el mundo del fútbol la muerte de Hugo Alarcón Abarzúa, jugador formado en la Universidad Católica. Según se informó, el joven de 26 años fue encontrado muerto al interior de su departamento, justo el día de su cumpleaños. Entre quienes lamentaron el fallecimiento públicamente estuvo Guillermo Maripán, seleccionado chileno y actual defensa del Alavés, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un extenso mensaje dedicado a Alarcón y una fotografía donde aparecen cortándose el pelo juntos. Y es que, ambos se encontraron en los camarines de San Carlos de Apoquindo cuando estaban en las divisiones menores y hasta ahora tenían una estrecha amistad. "Perdóname si te falle. Perdóname de corazón. Donde estés que encuentres paz, felicidad, tranquilidad y amor. Jamás te olvidare, y desde hoy, juegas conmigo cada partido, ven y disfruta conmigo de esta profesión que nos unió y nos volvió inseparables, contágiame con tu calidad", escribió. Y así continuó reconociendo el impacto que le generó la noticia. "Hoy hermano me desordenas la vida, hoy me vuelvo frágil. Miro al cielo y no encuentro respuesta para este momento tan impredecible, hoy me hundes, donde más profundo pueda llevarme esta tristeza. Serán días crueles, despiadados y oscuros".