Erick Pulgar renovó hasta el año 2022 su vínculo con el Bologna

El mediocampista chileno Erick Pulgar prolongó hasta el año 2022 su vínculo con el Bologna, cuadro de la Serie A italiana, dejando atrás la posibilidad de dejar la tienda ‘rossoblu’ para arribar a un club de mayores pergaminos en Europa.

Pese a estar en la órbita de AS Roma, Sampdoria, Fiorentina y hasta el Borussia Dortmund alemán, el ex Deportes Antofagasta y Universidad Católica no se moverá del Bologna y espera seguir siendo una pieza clave en el andamiaje del entrenador Filippo Inzaghi.

El seleccionado chileno tenía un acuerdo hasta el año 2020, pero Bologna decidió extenderlo hasta 2022.

Pulgar podría ver acción en la presente jornada, desde las 16:45 horas de Chile, cuando su escuadra reciba a la Juventus de Cristiano Ronaldo por los octavos de final de la Copa Italia.