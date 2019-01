Frank Kudelka y partida de Soteldo: "Azul Azul hizo todo el esfuerzo posible"

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, se refirió a la partida del venezolano Yeferson Soteldo, uno de los puntos altos del elenco colegial durante la temporada 2018, asegurando que Azul Azul “hizo todo el esfuerzo posible” para retenerlo.

Luego de una serie de rumores y dudas sobre el futuro del oriundo de Portuguesa en el arranque del año, el volante llanero finalmente dejó el CDA y decidió finalmente fichar en el Santos de Brasil, cuadro que dirige el ex seleccionador chileno Jorge Sampaoli.

Consultado por Soteldo, el estratega de la ‘U’ declaró que "la institución hizo todo el esfuerzo posible y necesario para que Yeferson venga con nosotros. Pero hay intereses de por medio, que corresponden a otras partes de la negociación y decidieron otra cosa. Pero bajo ningún punto de vista la ‘U’ no hizo todos los esfuerzos".

Incluso, el técnico de origen argentino señaló a la hora de lamentar la partida del volante que "puedo hacer todos los esfuerzos como institución para traer a Messi, pero seguramente no me va alcanzar. Que no haya alcanzado no quiere decir que no se haya hecho el esfuerzo".

"Se disputa con otra institución que es dueña de su pase, con los representantes que tienen sus intereses, y una vez acordado todo decidieron otra cosa. Hay que aceptarlo", añadió Kudelka.

En la misma línea, el ex entrenador de Talleres de Córdoba dijo que la continuidad de Soteldo "estaba acordada de palabra y surgieron otras posibilidades que se concretaron. Se nos pidió un tiempo de espera, no sé cuánto. Yo entendí junto con el presidente que ya estaba, lo necesitábamos para entrenar. Sabíamos que no podríamos luchar contra el poderío económico del exterior".