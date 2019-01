Marcelo Bielsa por caso de espionaje: "Hemos visto a todos los rivales antes de jugar"

Este miercóles el director técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa, realizó una inesperada rueda de prensa en la cual asumió su responsabilidad en el caso de espionaje, por el cual está siendo investigado.

El rosarino expresó "muchos me condenan diciendo que lo que hice fue inmoral, poco ético y violé el juego limpio. Algunos dicen que estaba haciendo trampa. El club se sintió obligado a hacer disculpas públicas a Derby", según El Clarín.

"Se trata de mirar desde un espacio público una actividad en un lugar privado que afecta el juego limpio. Ya he dicho que soy el único responsable. El club no es responsable en absoluto. La persona que lo hizo siguió mis órdenes" agregó el ex DT de la selección chilena.

El rosarino además dijo que "asumiré que mi comportamiento es desde una posición extrema. Hemos visto a todos los rivales antes de jugar. Mi objetivo es facilitarles la investigación".

Cabe destacar que la conducta de Marcelo Bielsa no es ilegal, ni ilegitima, pero puede recibir una fuerte sanción ya que la EFL espera que los clubes se comporten " de buena fe" entre ellos.