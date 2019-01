Arturo Vidal sería suplente en el partido entre el Barcelona y el Leganés

En el partido que será válido por la vigésima jornada de "La Liga" Arturo Vidal no estará desde el inicio, pero probablemente entre en el segundo tiempo en un encuentro crucial para el cuadro culé en el que no puede fallar si no quiere ver reducida la distancia con sus escoltas tras las victorias del Atlético y Real Madrid este sábado.

El equipo de Ernesto Valverde ya ha dejado atrás la polémica por la denuncia del Levante tras el 'caso Chumi'. Con la razón y el pase en el bolsillo, el vigente campeón de Liga recibe al Leganés con la intención de seguir por la buena senda y poder vengar su derrota en Butarque allá por el mes de septiembre.

Fue la primera de la temporada y la segunda hasta la fecha, todo un hito para los 'pepineros' que intentarán repetir suerte en la Ciudad Condal. El reto será mucho más complicado para el cuadro de Mauricio Pellegrino, que se deshizo en elogios en la previa con su compatriota Messi, al que definió como "el mejor del mundo". Eso sí, recordó que no juegan contra el argentino, sino "contra el Barça".

Los blaugranas, que ganaron sin problemas (3-0) al Levante, jugaron con su once de gala a excepción de Sergi Roberto y Luis Suárez, que acabaron disputando unos minutos. Ambos regresarán a la titularidad este domingo aunque en función del resultado podrán reservar fuerzas para el envite con el Sevilla del próximo miércoles, la ida de los cuartos de final en Copa que se jugará en el Pizjuán.

Arthur acompañará en la sala de máquinas a Rakitic y Busquets, mientras que la principal incógnita reside en el acompañante de la pareja Suárez-Messi. Valverde podría dar continuidad a Dembélé tras su doblete el pasado jueves o aprovechar los minutos para Coutinho, que atraviesa una fase más oscura en este tramo de la temporada y parece haber perdido la chispa.

Por su parte, el Leganés visita el Camp Nou por tercera vez en su historia con el precedente de la primera vuelta, pero consciente de la dificultad de rascar algo en Barcelona. Los de Pellegrino vencieron al Huesca en la pasada jornada y al Madrid en Copa, aunque no lograron el pase. El equipo blanquiazul llega convencido de sus opciones, pero con muchas bajas.

Los culés querrán revancha y los 'pepineros' dar un nuevo campanazo y escribir su nombre con letras de oro como uno de los pocos equipos, a lo largo de la historia, capaz de imponerse al Barça tanto en la ida como en la vuelta en una misma campaña. El Camp Nou dictará sentencia este domingo a partir de las 16.45 horas en Chile.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Dembélé, Messi y Luis Suárez.

CD LEGANÉS: Cuéllar; Nyom, Tarín, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Recio, Vesga, Óscar Rodríguez; Braithwaite y En-Nesyri.