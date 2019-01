Avión en que viajaba futbolista argentino se encuentra desaparecido

Según informó el diario Olé, el avión en que se trasladaba el joven futbolista, Emiliano Sala, se encuentra desaparecido desde el lunes en la noche. El vuelo privado habría perdido contacto cuando a volaba a 600 metros de altura, a unos 20 kilómetros al norte de la isla de Alderney.

El futbolista Emiliano Sala, ex FC Nantes, viajó a inglaterra para unirse a su nuevo equipo, el Cardiff de la Premier League para la temporada actual. La policía francesa confirmó que Sala, de 28 años, estaba a bordo del avión después de viajar para saludar a sus ex compañeros de equipo en Nantes y antes de volar a Cardiff y jugar en su nuevo equipo, en un pase que se concretó tras el pago de 18 millones de euros, según informó el diario argentino.

Mehmet Dalman, presidente de Cardiff, dijo que "el avión perdió contacto anoche en el Canal. Estamos esperando confirmación antes de poder decir más. Estamos muy preocupados por la seguridad de Emiliano Sala".

En el mismo medio el padre argentino, Horacio Sala, expresó que "ni una novedad. Nadie me llamó y me enteré por TN. Yo estoy en Rosario y nadie me dijo nada, ni del Nantes ni del Cardiff".

Hasta el momento continúa la intensa búsqueda sin encontrar algún rastro del avión desaparecido.