El audio desde el avión de futbolista argentino desaparecido: "Parece que se va a caer a pedazos"

En medio de la conmmoción que ha causado la desaparición del futbolista argentino, Emiliano Sala, mientras viajaba a Cardiff para unirse a su nuevo club en Inglaterra, el diario Clarín de Argentina reveló una conversación de Whatsapp donde el jugador informa entre bostezos que se encontraba en la avioneta con destino a su nueva ciudad, que ha tenido un día muy cansador y además comentó sobre el estado del avión que "parece que se va a caer a pedazos" aclaró en el audio.

"Si en una hora, hora y media no tienen novedades mías, no sé si me van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo..." relata Sala, mientras se encontraba en el avión privado.

Luego de esta conversación no se supo nada más de Emiliano Sala.

El director de búsqueda aérea de Channel Islands, John Fitzgerald, en una entrevista con el portal So foot explicó "Si están bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y dure 30 minutos. Es excesivamente fría la temperatura del agua. Una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora, a menos que tenga alguna protección"

Finalmente los equipos de emergencia reanudaron la búsqueda de la avioneta en la que iba el Emiliano Sala.