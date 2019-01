Las universidades siguen en la pugna por quedarse con Jeisson Vargas

Luego de que Jeisson Vargas apareció como unalternativa reforzar las filas de Universidad de Chile, desde la gerencia de Cruzados dijeron que no iban a potenciar a un rival directo, por el pasado del jugador en el cuadro de la franja.

Si bien se ha ido diluyendo la contratación de Jeisson Vargas en la U, el gerente deportivo de los azules, Sabino Aguad, explicó que están esperando alguna respuesta por parte de los representantes del jugador.

"No sabemos si existe porque es un contrato privado. No elucubramos, nosotros hicimos la propuesta y estamos esperando respuesta. No hemos recibido respuesta de Montreal Impact" señaló el gerente deportivo de Azul Azul.

Por otro lado, el cuadro cruzado no se queda atrás, puesto que en una conferencia de prensa el director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, le dio el visto bueno a Jeisson Vargas para ser parte del plantel. "Si llega sería muy bueno” expresó el DT boliviano-argentino.