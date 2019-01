Johnny Herrera dijo que en La Roja habría que "tener una conversación a puertas cerradas entre los involucrados"

El portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a las diferencias que existirían entre algunos jugadores al interior de la selección chilena.

En conversación con Radio Cooperativa, Herrera afirmó que “creo que todo se soluciona con una buena conversación, somos gente adulta y de familia”.

En la misma línea, agregó que “este equipo, que ha sido muy exitoso, quizás debe tener una conversación a puertas cerradas entre los involucrados en el supuesto conflicto, Hay que limar asperezas. Una vez que el técnico llame a Claudio (Bravo) se podrá conversar, pero eso depende del entrenador".

Asimismo, el golero de la “U” confidenció que “a mí no me llamaban a la selección por ser conflictivo (cuando estaba Claudio Borghi) y me lo dijeron en la interna de la Roja. Somos todos adultos y todo se puede solucionar".

Sobre lo que viene para el combinado en la Copa América, el “azul” expresó que la “generación dorada llega con más experiencia. No en el peak de rendimiento, pero si más experimentado. Chile llega en buen pie a aunque algunos no estén jugando en sus clubes”.

Sobre el grupo que enfrentará la “Roja”, Herrera opinó que “es difícil como todos los grupos. Quizás Ecuador es el rival más débil, pero cualquiera que haya jugado contra ellos sabe los jugadores que tienen”.

Por último, el jugador sentenció sobre sus opciones de jugar el certamen continental que “tengo que trabajar, jugar en mi club. Gracias a Dios estoy bien físicamente, con la espalda intacta. Rindiendo en mi club tendré la posibilidad de estar y pelearé el puesto”, según consigna Cooperativa.