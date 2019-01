Héctor Robles: “Fue mi último partido como entrenador de la sub 20”

Tras la derrota en los descuentos de la selección de fútbol sub 20, el entrenador de Héctor Robles confirmó que no seguiría al frente del equipo.

"Fue mi último partido como entrenador de la sub 20, uno tiene que ser honesto. Hay que buscar otro camino, otro objetivo", indicó tras el partido donde Chile perdió por la cuenta mínima.

Sobre la derrota, Robles culpó al destino. "No se pudo y en el último segundo el destino determinó que quedáramos fuera sin ilusión de entrar en el hexagonal final, si uno no cumple un objetivo es un fracaso. No tengo ningún problema en admitirlo. No tuvimos la capacidad para generar fútbol y defendernos con el balón, era el mensaje que tratábamos de entrenar en la cancha, defendernos con el balón para generarnos posibilidades", indicó el DT.

Chile tuvo un pobre desempeño en la fase de grupos del sudamericano, quedando con 4 puntos. Del Grupo A, clasificó al hexagonal, Venezuela, Brasil y Colombia.