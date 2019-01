Mario Salas tras la derrota ante la UC: "Colo Colo no puede ser Valdivia dependiente"

A la hora del análisis, el ‘Comandante’ declaró respecto al traspié frente a los cruzados que “la derrota no pasó por un tema de generación. Fue más bien un tema de eficiencia, la eficiencia en ofensiva. Creo que superamos ampliamente en disparos al arco a Católica, no es algo que me preocupe el cómo llegamos al arco rival (…) De todo esto hay que sacar lo bueno. No me gustan las derrotas, pero hay que sacar conclusiones positivas".

“Nuevamente nos costó llegar al arco. Nuestra producción ofensiva fue a goteos y no de manera constante. Hay que ver cómo mejoramos ese tema y lógicamente también el funcionamiento defensivo”, agregó.

En la misma línea, el ex estratega de Sporting Cristal señaló que "nos cerraron bien los espacios y no tuvimos los argumentos para poder superar esa marca. Colo Colo tiene que mejorar y para eso estamos trabajando".

Incluso, el bicampeón como técnico al frente de la UC fue claro en señalar que "Colo Colo no puede ser Valdivia dependiente. La responsabilidad no es de los referentes, aquí el protagonismo debe ser de todos los jugadores".

Por último, Salas se mostró abierto a sumar nuevos refuerzos de cara a una exigente temporada 2019. “Todavía estamos evaluando eso. Si hay necesidades, traeremos gente”, sentenció.