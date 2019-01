Sabino Aguad: “Llegamos a un acuerdo que vincula a Jean hasta el 2020”

En medios de las especulaciones que vinculan a Jean Beausejour con San Lorenzo de Almagro, el gerente deportivo de la Universidad de Chile, Sabino Aguad, salió a desmentir estos rumores confirmando la renovación del contrato del jugador por un año más.

Si bien Aguad confesó que la oferta del club trasandino existió, la decisión de que Beausejour se quedara fue netamente de él. “Llegó una oferta de San Lorenzo. También la intención del jugador de quedarse. Hemos llegado a un nuevo acuerdo que vincula a Jean hasta el 31 de diciembre del 2020”, según informa Radio ADN.

Asimismo, el gerente deportivo del club “universitario” señaló su molestia por el frustrado fichaje del ex “UC”, Jeisson Vargas. “Hemos renunciado a contar con Jeisson Vargas. Existe un acuerdo con Católica que no conocemos. La respuesta fue siempre que no había problemas. Cuando dijimos que sí, apareció este problema. Nuestra molestia es bastante grande”.

Tras la confirmación de la continuidad del bicampeón de América, se le consultó sobre el fichaje de Matías Campos Toro, lateral de Audax Italiano. Ante esta pregunta, Aguad respondió que “se integrará durante el día de mañana (martes) a los entrenamientos del equipo”.

Por último, Aguad se pronunció sobre el interés que genera contar con el delantero panameño Gabriel Torres. “Es un jugador que hemos sondeado, y que está en nuestra carpeta. Primero tiene que llegar y después veremos otras posibilidades conversándolo con nuestro cuerpo técnico”, sentenció.