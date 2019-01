Mario Salas y duro encontrón Gustavo Díaz: "Me saludái porque ganái huevón, oh"

Si bien Colo Colo ya se encontraba eliminado de la Copa Fox Sports, la tarde de este miércoles estaba consiguiendo su primera victoria ante Everton por 2-0. Pero el equipo viñamarino salió con todo el segundo tiempo y terminó ganando por 3-2 a los albos.

Al finalizar el encuentro el director técnico de Everton, Gustavo Díaz, se acercó hasta el banco albo para estrechar la mano con Mario Salas, lo que saco de casillas al DT albo. "¡Ándate a la mierda. Me saludái porque ganái huevón, oh. Ándate a la mierda. Salúdame antes si querís. ¡Pelotudo! Después nos encontramos" fue la respuesta del "comandante".

El DT albo esperaba que al inicio del encuentro Gustavo Díaz se acercara a saludar como normalmente lo hacen los técnicos antes de empezar el partido, por eso Salas tomó como burla el gesto de Gustavo Díaz.

Por el contrario, el DT uruguayo se lo tomó con calma y explicó que "El que se equivocó soy yo. Respeto la jerarquía de Mario. Hay que tener empatía. A mí me tocó estar en un equipo grande y Mario es un campeón. Me acerqué para eso y le erré en el momento. A veces hay momentos que son calientes, pero esto es la preparación, no tengo duda que Mario va a encauzar el equipo, va a intentar hacer lo que ha hecho en Chile y en Perú y lo va a hacer muy bien. Nada para reprochar. Simplemente son momentos y ta vez me equivoqué yo. Es un excelente entrenador y no tengo dudas que lo va a hacer muy bien con Colo Colo", cerró.