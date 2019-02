Lucas Barrios: "Soñaba con retirarme en Colo Colo pero no se pudo"

Definitvamente esta segunda parte no fue tan buena como la original. El retorno de Lucas Barrios a Colo Colo no entregó mucho para el recuerdo, derivando en que finalmente rescindió de su contrato a fines del 2018.

Pero para el delantero esto no se queda ahí, y aún tiene al "Cacique" en su mente. Barrios dijo que "Soñaba con retirarme en Colo Colo pero no se pudo. Una de las mejores etapas en Chile fue en 2008, cuando salí goleador del mundo", confesó en entrevista con el medio Olé.

Consultado sobre la posibilidad de volver a jugar en Chile, el delantero la descartó de plano, y señaló que "Quiero quedarme en el fútbol argentino. He sido campeón en todos los países donde he estado y quiero lograrlo acá. A la hora de regresar tuvo que ver bastante mi pasado. Me pone contento al fin estar acá".

"La Pantera" de origen argentino pero nacionalizado paraguayo consiguió el título nacional con Colo Colo en el Clausura 2008.