Mario Mauriziano anunció su retiro del periodismo deportivo: "Nadie me quiere"

El jueves pasado el comentarista del Canal del Fútbol (CDF), Mario Mauriziano, fue despedido de la casa televisiva tras una reunión que no duró más de diez minutos con su jefe de producción Sebastián Caballero, detalló el periodista en una conversación con Las Últimas Noticias.

El ya ex comentarista de dicha señal se refirió a esta situación, la cual dijo tomar de mejor manera pues explicó “me permitirá tener más tiempo con mis hijos, para compartir con mi mujer los fines de semana, viajar sin fecha de retorno, en resumen, libertad”.

Mario Mauriziano hoy se encuentra en Puerto Velero de vacaciones junto a su familia, decisión que tomó luego de saber la noticia de su despido, al ser consultado si volverá a buscar trabajo, el comentarista contestó “Me retiro del periodismo deportivo. Esta fue mi última pega”.

“Es muy difícil cambiar la decisión. Desde las radios me han llamado un montón de veces y he dicho que no. El retiro no se produce de un día para otro, se va madurando. Para cambiar de opinión tendría que ser algo que, de verdad, creo que no existe y no me lo han ofrecido” agregó Mauriziano.

A ello se sumó el rechazo que el profesional dijo sentir desde las redes sociales: "nadie me quiere". "Creo que soy el periodista deportivo más troleado de los medios, por la gente, por los pares, por todos. La gente se expresa por redes sociales y cada vez que comentaba un partido era trending topic, pero no el número 20. No es algo que me enorgullece, en todo caso" detalló el periodista a LUN.

Además reconoció que no se sintió aceptado o querido por sus colegas, puesto que nunca se dio el tiempo para participar en actividades dentro del medio para generar un tipo de lazo más allá del trabajo. "Nunca fui de participar de cofradías que existen mucho en el periodismo deportivo. Tuve una relación respetuosa con muchos, pero no tuve amigos".

Finalmente, Mauriziano expresó que tuvo una linda carrera profesional y por lo mismo se va contento, hoy está disfrutando de sus vacaciones junto a su mujer y sus hijos.