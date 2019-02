Nelson Caucoto y caso Frei: "La tesis de que murió por muerte natural ha sido desvirtuada totalmente

El abogado de la familia Frei, Nelson Caucoto, se refirió a la decisión de recurrir a la Corte de Apelaciones, tras el fallo que determinó que la muerte del ex presidente Frei Montalva fue un asesinato, el que según la resolución judicial, se trato de un homicidio simple.

Caucoto, en conversación con radio Cooperativa, dijo que "es para que se configure lo que ocurrió en la realidad que fue un homicidio calificado. Todos estos fallos, la sentencia siempre queda expuesta al escrutinio público. Esto no es nada anormal, creemos que el fallo tiene fortalezas: establece el delito de homicidio. La tesis de que murió por muerte natural ha sido desvirtuada totalmente con la resolución del juez Madrid".

El abogado además calificó el fallo del caso como "contundente" y sostuvo que a su juicio "va a terminar siendo ratificado por los tribunales de justicia".

"Acá no se trata de un delito común, acá hay una operación criminal planificada por el Estado y ejecutada por el Estado para llevarnos a hacernos creer que fue una muerte natural. El juez en su fuero interno llego a la convicción que lo mataron, eso es lo que valoro. Con eso no me cabe duda que podamos a llegar a mejorar este fallo" añadió.

El abogado también se refirió a la decisión del ex agente de la CNI, Raúl Lillo, uno de los condenados por el crimen, de recurrir a la Corte Interamericana de DD.HH. por la resolución.

"Está fuera de lugar. Defiendo el derecho de acudir a todos los medios para salvar a su gente, pero ahí ver si corresponden o no. Mientras no esté agotado el procedimiento no le van a hacer caso en la CIDH" dijo Caucoto.