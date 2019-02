Johnny Herrera reveló que tenía acordada su salida de la U

11:07 El capitán azul dijo que había conversado con el ex director ejecutivo Pablo Silva y que la fórmula había quedado sujeta a la aprobación del directorio de Azul Azul. Sin embargo, Silva dejó su cargo y el arquero sostiene que "me di cuenta que esta es mi casa y es difícil abandonarla".

El arquero y capitán de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, reveló en entrevista con La Tercera, que había acordado su salida del club con la directiva del club, pero que el hecho no se concretó luego de que el ex director ejecutivo de Azul Azul, Pablo Silva, dejó su cargo.

"Estaba desgastado. Yo tenía un acuerdo para salir ahora de la U, en diciembre pasado. Toda la gente decía: “no, este hueón vende humo, eso que dice es mentira”. Yo llegué a un acuerdo con Pablo Silva y quedó sujeto a aprobación del directorio, en lo económico y todo" dijo Herrera.

El capitán azul sostuvo que en la conversación con Silva le planteó que "ustedes no me quieren, lo sé, porque tampoco soy hueón; y yo tampoco los quiero mucho, a su administración"

"Me planteó una forma, acordamos, y se lo tenía que plantear al directorio. Y se fue, poh. Pero fue la mejor decisión haber continuado" añadió el arquero, quien dijo que "ahora estoy renovado, el mes de vacaciones me sirvió y con objetivos nuevos. Este año tiene que ser el mejor para mí. Me di cuenta que esta es mi casa y es difícil abandonarla".

En la conversación Herrera también se refirió a la renovación que tuvo el plantel de la U, que cuenta con 10 refuerzos de cara a la temporada y, abordó la fallida negociación con el ex UC, Jeisson Vargas. "El gallo se moría por venir a la U. Si él tenía tantas ganas de venir, y que el club que lo formó le prive, le corte las alas y las piernas, no me parece" sostuvo.