Cata Pulido reveló tremenda escena de celos que le hizo Sandra O'Ryan por Cristián Campos

Luego del retorno de la actriz Sandra O'Ryan a la televisión, con su personaje en Pacto de Sangre, la panelista de Intrusos y también actriz, Catalina Pulido, desclasificó un episodio entre ambas cuando se grababa la teleserie "Playa Salvaje" en Iquique, a fines de los 90.

"Sandra era antes muy insegura. A mí me hizo una escena de celos tremenda. En mi primera teleserie, en Iquique, Playa Salvaje, nos tocaba una escena tremenda con Cristián Campos. Ellos eran pareja en esa época. Yo venía recién saliendo, era muy matea, era una escena muy compleja, entonces yo quería ensayar con mi compañero" dijo Pulido, según consigna Guioteca.

La actriz dijo entonces que llamó a Campos a su habitación "y le digo si le parece que nos juntemos a repasar la escena. Cristián conmigo siempre fue muy buena onda, me ayudó mucho. Me dice 'ya, perfecto'. Acto seguido me tocan la puerta, yo pensé que era él".

"Abro, veo a una mujer completamente empapada, con el pelo mojado, envuelta en una toalla, y me empieza a increpar: '¡¿Qué te pasa con mi hombre?! Tal por cual'", relató Pulido, sobre la llegada de O'Ryan, quien entonces era la pareja de Campos.

"Le paré el carro. Le dije: 'Flaca, no tengo tiempo para andar joteando a tipos. Estoy trabajando, tengo que mantener una guagua. Francamente, atina'" dijo Pulido sobre la situación.