Libertadores: La 'U' espera plasmar su mayor recorrido internacional ante Melgar

Universidad de Chile buscará este martes hacer valer su mayor experiencia internacional en el inicio de la llave frente a los peruanos de Melgar, en Arequipa, en el compromiso de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2019.

El elenco que dirige Frank Kudelka presentará para el estreno internacional a cinco de los 10 refuerzos para la presente temporada. Quienes saldrán a la cancha son Sergio Vittor, Jimmy Martínez, Nicolás Oroz, Lucas Aveldaño y Pablo Parra.

Eso sí, el ex Cobreloa Parra es la única gran duda para el once del elenco colegial al presentar molestias en un tobillo. De no recuperarse, el delantero panameño Gabriel Torres ocuparía su lugar desde el primer minuto.

Consignar que el cuadro azul sumó tres victorias y una derrota en sus amistosos de pretemporada. Venció a Coquimbo Unido, Deportes La Serena y Universitario de Deportes de Nicolás Córdova, mientras que se inclinó ante Cobreloa en Calama.

En tanto, Melgar solo disputó un partido de pretemporada, el de la presentación de sus refuerzos ante su público, cayendo por 1-2 frente a Independiente del Valle de Ecuador.

La ‘U’, que jugará de blanco, formaría en la altura de Arequipa con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Aveldaño, Vittor, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Martínez, Oroz; Sebastián Ubilla, Angelo Henríquez, Parra (Torres).

Los rojinegros, en tanto, saltarán al gramado con Carlos Cáceda; Jhon Narváez, Paolo Fuentes, David Villalba, Carlos Neyra; Ángel Romero, Alexis Arias, Joel Sánchez, Johnny Vidales; Janio Pósito y Bernardo Cuesta.