Lawrence Vigoroux: "Sería un sueño poner mi nombre en Colo Colo"

El arquero nacional Lawrence Vigoroux no escondió su deseo de defender los tres palos de Colo Colo durante el presente año, luego de la lesión sufrida por el golero argentino Agustín Orión.

Tras el problema físico del ex golero de Boca Juniors, que sufrió durante el Torneo de Verano en Viña, la dirigencia de Blanco y Negro comenzó la búsqueda de un guardameta que luche por la titularidad junto al nacional Brayan Cortés.

La concesionaria alba busca a un portero chileno que ojalá llegue en condición de jugador libre o a préstamo. Vigoroux cuenta con la nacionalidad chilena y además se ha declarado fiel hincha del ‘Cacique’, lo que le abre las puertas de Pedrero.

El ex seleccionado Sub 20, pupilo en el combinado del hoy técnico colocolino Mario Salas, actualmente milita en el Swindon Town de la tercera categoría de Inglaterra.

Consultado por la posibilidad de llegar a Colo Colo, el golero declaró en diálogo con DaleAlbo que "sería un sueño poner mi nombre en el club, aunque no he escuchado nada de nadie, así que debo estar tranquilo y concentrarme en Swindon Town por ahora".

"Mario Salas me dio la primera oportunidad de representar a Chile en el Sub 20, siempre estaré agradecido, ha tenido una carrera maravillosa desde el Sub 20 y hablando como hincha, estoy muy emocionado por esta temporada con él como DT", añadió.

Vigoroux aparece en una lista de cuatro nombres que posee Blanco y Negro y el ‘Comandante’ de cara al Campeonato Nacional 2019, Copa Chile y la Copa Sudamericana.