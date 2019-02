Gabriel Torres: "Me sentí bien, el equipo me dio el apoyo apenas entré"

El delantero panameño de Universidad de Chile, Gabriel Torres, sacó cuentas positivas en cuanto a su estreno en el cuadro azul, en la derrota 1-0 ante Melgar en Arequipa, y llamó a recuperarse rápido para conseguir dar vuelta la llave de segunda fase de la Copa Libertadores 2019.

El ex Huachipato ingresó a los 64 minutos por Angelo Henríquez, 10 minutos después de la diana del cuadro peruano, y su presencia en el campo coincidió con el mejor juego que mostró el elenco colegial en el Estadio Monumental Virgen de Chapi.

"Me sentí bien, el equipo me dio el apoyo apenas entré y bueno, intenté hacerlo lo mejor posible. Creo que más allá de los pocos entrenamientos que he tenido con ellos, lo puedo hacer bien y ya habrá una semana larga para corregir errores e ir trabajando en lo que queremos para la revancha", explicó respecto a su debut oficial con la ‘U’.

Respecto al traspié en la ida, el jugador centroamericano señaló que "ellos conocen su cancha, el tema de la altura para nosotros fue un poco complicado. Pero no hay excusas, ahora tenemos que recuperarnos rápido y pensar ya en el partido de la próxima semana".

Por último, Torres se refirió a la clara chance que tuvo para emparejar las acciones, poco después de entrar al terreno de juego. "Lastimosamente no pude concretarla pero hay que seguir trabajando duro. Creo que tenemos equipo para dar vuelta la llave", dijo.