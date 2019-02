Copa del Rey: Vidal asoma como alternativa para clásico FC Barcelona-Real Madrid

FC Barcelona, cuadro donde milita Arturo Vidal, y Real Madrid miden sus fuerzas este miércoles en el Camp Nou (17.00 horas en Chile) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, un primer Clásico de tres casi seguidos marcado por la duda de la presencia de Lionel Messi, con molestias, y por ver si el Real Madrid podrá seguir con su estado de gracia en casa del eterno rival.

Un duelo donde el ‘Rey Arturo’ comenzaría, de no mediar alguna sorpresa de última hora, en el banco de suplentes. El entrenador Ernesto Valverde continúa con la política de rotaciones en el once y esta vez el ex Juventus y Bayern Münich estaría como alternativa.

El precedente de la liga española, con el 5-1 visto en el Camp Nou sin tener el Barça a Leo Messi y que precipitó la destitución de Julen Lopetegui, está presente en el ambiente, sobre todo por los nervios que hay en la tienda blaugrana y quién sabe si en la blanca, por el hecho de que el argentino vaya a ser duda hasta el último momento.

Pese a terminar el partido contra el Valencia, con dos goles que igualaron el 0-2 inicial para firmar las tablas, Messi notó molestias, una sobrecarga muscular. El martes empezó el entrenamiento con sus compañeros, pero sus sensaciones, los informes médicos y finalmente Valverde marcarán su presencia o ausencia en la primera entrega del 'triClásico'.

No estará Jasper Cillessen, el portero habitual en la Copa del Rey y protagonista por sus buenas actuaciones. Una inoportuna lesión muscular, en el sóleo de la pierna derecha, le impedirán jugar. Quizá Nelson Semedo, para frenar a Vinícius, sea una de las pocas caras nuevas en el once inicial de este miércoles.

Esté o no Leo Messi, que no ha marcado todavía ante el Real Madrid en la Copa del Rey, este primer duelo se prevé intenso e igualado, como siempre, con el aliciente de tener el pase a la final en juego y de ver al mejor Real Madrid de esta temporada, con Karim Benzema ejerciendo al fin de líder, retar a un Barça que también está de dulce pese al empate ante el Valencia y tener a los blancos dos puntos más cerca, a ocho.

Desde la final copera de 2014, cuando el Madrid ganó en Mestalla (1-2) al Barça el título, no se han vuelto a ver las caras en la competición. Pese a que los blaugranas son el 'Rey de Copas', últimamente el Madrid le gana la batalla, como en 'semis' de 2013, el último precedente en estos lares.

Salvo alguna goleada de escándalo como a veces se ha visto, todo podría quedar aplazado para la vuelta en el Santiago Bernabéu. De momento, el Barça apelará a su dominio de juego ofensivo a través del balón para coger ventaja, y el Madrid se guiará por su buen momento anímico, atreviéndose a todo.

No obstante, Solari tiene dudas en las tres líneas del campo, una vez que ha vaciado la enfermería completamente, pero en su alineación podría influir igualmente tener a alguna pieza clave también lo más fresca posible para el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid.

Posibles alineaciones:

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Suárez y Coutinho.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinícius.