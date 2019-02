Gustavo Quinteros: "Estamos buscando un volante central chileno, si es posible, con características específicas”

16:35 El DT cruzado aún no da por cerrado el plantel.

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, aseguró que aún no está cerrado el plantel cruzado, puesto que esperan al menos dos incorporaciones más para reforzar el mediocampo y la delantera.

Por lo mismo, el DT argentino-boliviano reconoció el interés del club por el delantero Luis Leal. "Puede que esté en una lista de posibles, pero no me gusta hablar públicamente de nombres, algunos pueden venir y otros no".

"Uno quiere incorporar al mejor posible dentro de un presupuesto y busca características. Tenemos un delantero como Sebastián que pivotea muy bien, se asocia, se retrasa, entonces necesitamos también un jugador que tenga una característica distinta", agregó el estratega.

Además se dio el tiempo de explicar que buscan un jugador que tenga características distintas a los delanteros que ya son parte de la plantilla cruzada. "Tratar que no sean de la misma característica. Hay que buscar muchas opciones, que esté en el presupuesto y tenga una característica complementaria a Sebastián o a la de -Diego- Valencia".

Gustavo Quinteros contó que si bien están buscando jugadores para reforzar el plantel esta conforme con el equipo que tiene para competir. "Estamos buscando un volante central chileno, si es posible, con características específicas. Hoy creo que el plantel que tenemos es muy competitivo, me deja tranquilo a lo mejor comenzar el torneo, pero he hablado con el Tati -José María Buljubasich, gerente técnico de Cruzados- y la gente del club a ver si podemos incorporar para fortalecer".

"Más allá que se han ido jugadores hemos reemplazado muy bien. Creo que los que han venido han sido excelentes incorporaciones, tenemos a Nacho -Ignacio Saavedra- afuera y sería bueno incorporar a alguien más. Estamos ahí, no es tan urgente, pero el club está trabajando en ese tema y pensando en que con este plantel podemos llegar a empezar el torneo", finalizó.