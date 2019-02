Reinaldo Rueda le abre las puertas a Vargas: “Vamos a pensar en la vuelta de Eduardo”

En una conversación con ADN Radio, el director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, habló sobre el presente de sus dirigidos y entre otras cosas abrió las puertas a un posible regreso de Eduardo Vargas a La Roja.

“Vamos a pensar la vuelta de Eduardo Vargas. No está por temas futbolísticos y extrafutbolísticos. Juega poco pero hace goles cuando entra”, declaró el colombiano.

También el DT de La Roja se refirió a la situación de Claudio Bravo, quien recientemente recibió el alta médica “Es vital que Claudio tenga continuidad en el Manchester City para que pueda estar. A veces uno se la juega con arqueros que vienen sin ritmo, a veces resulta y en otras no”.

Además Rueda tuvo palabras para referirse al nuevo delantero del América de México, Nicolás Castillo, de quien dijo que “Queremos delanteros que se complementen bien en el juego, que hagan goles y que se asocien con sus compañeros. Castillo tiene condiciones excepcionales, queremos que la rompa en México. Eso será muy gratificante”.

Finalmente, el técnico comentó sobre el fracaso que tuvo la selección chilena sub 20 en el sudamericano realizado en suelo nacional “Es una preocupación el fútbol joven, nos golpeó a todos no clasificar al Mundial Sub 20 de Polonia. Haremos una revisión con los clubes, en la medida en que pueda aportar y asesorar lo haré con gusto”.