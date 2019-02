Castillo y su paso por Europa: “Soy autocrítico, no estuve a la altura”

El atacante chileno, Nicolás Castillo, analizó en la televisión azteca su estadía en el fútbol europeo, y realizó una autocritica de su rendimiento en el Benfica de Portugal, en donde convirtió un solo gol.

"Soy muy autocrítico y la verdad no estuve a la altura, no tengo problema en eso. Empezando la temporada hice goles, en pretemporada hice goles, y el primer partido que tenía allá tenía una suspensión de acá y no pude jugar, jugó un delantero y empezó a marcar, obviamente fue una responsabilidad mía", señaló el atacante a “Televisa”.

Asimismo, el formado en la “UC”, explicó las razones para volver al fútbol mexicano. “Fueron meses muy duros, no estaba jugando, mi hijo estaba en Chile, cuando estaba en México lo veía porque era más cerca y la verdad que la pasé muy mal, no sentía lo que sentía en México, la pasión de esperar una semana para jugar un partido completo”.

Además, el ex Benfica manifestó sentirse “muy contento acá (en el América), me han tratado muy bien y espero hacer cosas importantes en el club para ser reconocido por la gente", expresó Castillo.

El ariete nacional, manifestó que el "el fútbol mexicano es muy fuerte y muy dinámico, cualquier jugador de Chile, de Argentina vienen porque saben que es mucho mejor del que están y puede ser un trampolín". enfatizó el reciente fichaje del América de México.