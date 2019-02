Walter Montillo: "Hace años que la U me dice que soy muy viejo para volver"

En la memoria de todo hincha de la "U" esta Walter Montillo, jugador que pese a haber estado solo dos años en el cuadro laico quedó en la memoria de la hinchada, no solo por conseguir el título del Clausura 2009 y llegar a la semifinal de la Copa Libertadores 2010, si no por su forma de hacer y entrega, lo que se vio reflejado en el apoyo al jugador en difíciles momentos familiares, aun cuando no pertenecía al equipo.

Pero esto último ciertamente no ha sido su responsabilidad, el no estar en la U. Sus ganas son claras y manifiestas pero señaló que desde Azul Azul el interés no es recíproco.

Montillo le señaló al medio Redgol que "Hace años me dicen que estoy viejo, mientras siga el presidente es muy difícil que se dé. No soy del gusto y su política es traer a gente joven. Les propuse que me prueben en una pretemporada, para que me vieran, sin cobrar salario, ni nada y se negaron".

El jugador también fue consultado sobre el actuar pasar de la U en la Copa Libertadores, en especial por su partido ante Melgar, ante lo que señaló que "fue un partido complicado pero la altura juega mucho. Creo que tiene grandes chances de dar vuelta la llave".