Manchester United baraja un reemplazante para Alexis Sánchez

El Manchester United estaría evaluando la salida de Alexis Sánchez para “hacer caja”, debido a su alto costo, y así poder obtener recursos para contratar al joven atacante italiano Federico Chiesa y al defensor senegalés Kalidou Koulibaly.

Sánchez no pasa por su mejor momento en el cuadro inglés, el ‘7’ no puede encontrar el nivel con el que brilló en Arsenal, y a pesar de la confianza que le brindó el técnico Ole Gunnar Solksjaer, el tocopillano no ha podido responder a las expectativas.

Ante esa situación que persigue al goleador histórico de la selección chilena, y las constantes críticas de la prensa inglesa, el cuadro de los “red devils” estaría buscando su reemplazante en la Seria A de Italia.

Según lo reportado por el medio británico Teamtalk, y publicado en AS Chile, el italiano de 21 años que juega en la Fiorentina, Federico Chiesa, es quien más seduce a la directiva del ‘United’.

El extremo es una de las promesas del fútbol de la península y el cuadro de Manchester estaría dispuesto a desembolsar US$ 68 millones para sumarlo a sus filas.

Asimismo, la escuadra inglesa desea reforzar su defensa, por lo que irían a la puja del zaguero senegalés del Napoli, Kalidou Koulibaly, tazado en 70 millones de dólares.

De esta forma, entre el atacante y el defensa, la inversión sería de unos US$138 millones. Según el medio inglés, el Manchester United dejaría ir al chileno para compensar esta alta suma de dinero.