Frank Kudelka aseguró que no renunciará en caso de perder con Melgar

El director técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, tuvo una intensa conferencia de prensa previa al duelo con el equipo peruano Melgar.

El entrador desmintió supuesta molestia por la tardía inscripción de los jugadores Pablo Parra y Gabriel Torres para disputar el desafío internacional en Arequipa el pasado martes y, descartó la posibilidad de renunciar si no logran superar la primera fase de la Copa Libertadores.

"No voy a renunciar, porque sería no creer en un proyecto. A veces los resultados te llevan a ese tipo de preguntas demasiado susceptibles y demasiado directas. Muchos años atrás me molestaban esas preguntas, pero ahora las entiendo. Esa es mi evaluación, pero no sé la de los demás y yo dependo de los demás" expresó el entrenador.

Sin embargo, tras insistencias por su renuncia Frank Kudelka contestó: "¿No les parece hiriente?, ¿creen que me lo merezco? Es la tercera persona que me pregunta si renuncio, le digo que espere a que ocurra y si pasa tendrá razón, y yo no creo que vaya a ser así. Ahora, si me quieren echar no depende de mí, más claro que eso, no hay. Nadie tiene el trabajo asegurado".

También desmintió su molestia por el atraso en las inscripciones de los futbolistas. "Eso nunca ocurrió, sé que se produjo sobre el límite, pero yo siempre conté con los futbolistas. Me molesta responder cosas que no pasaron, pero a veces sé que esas cosas salen desde adentro del club".

Sobre el duelo de vuelta por Copa Libertadores con Melgar el entrenador expresó "si el equipo repite lo que hicimos en Perú, tenemos pocas posibilidades de avanzar".

"No me gustó el partido que jugamos, tenemos que mejorar mucho desde la búsqueda del resultado. Hubo un lapso, eso sí, en que fuimos más directos y tuvimos cuatro ocasiones de gol, incluido el penal, pero eso no va a cambiar el diagnóstico. No sentí lo que yo quiero para mí equipo, fundamentalmente en el primer tiempo", añadió.

La Universidad de Chile jugará este miércoles el partido contra Melgar en el estadio Nacional a las 18:15, el cuadro azul debe ganar al menos por un gol para forzar los penales y ganar 2-0 para clasificar directamente a la siguiente fase.