Buonanotte definirá esta semana si renueva o no con Universidad Católica

Cruzados SADP y el mediocampista Diego Buonanotte se sentarán a conversar dentro de esta semana para definir si el habilidoso jugador argentino renovará o no con Universidad Católica.

De acuerdo a Cooperativa, la idea de la directiva del elenco de la franja es dejar definida la situación con el ‘18’ de la UC antes del arranque del Campeonato Nacional 2019, donde el campeón debuta este viernes ante Coquimbo Unido.

El formado en River Plate finaliza su contrato con Católica a mediados del presente año y Cruzados busca que prolongue su vínculo al menos hasta el final de 2019 para que así pueda jugar todo el torneo local y la Copa Libertadores.

"Ojalá que se llegue a un final feliz, que obviamente sea que yo siga en Universidad Católica, pero todavía falta. Trato de no involucrarme mucho porque me hace mal, soy una persona ansiosa, que me gusta tener todo planificado, especialmente con mi familia y hoy no lo puedo hacer", sostuvo el ‘enano’ hace algunos días en diálogo con el CDF.