Dirigencia de Colo Colo presentó su proyecto en juveniles denominado “60/40”

En la rueda de prensa de la jornada de hoy martes, el presidente de Blanco y Negro (ByN), Gabriel Ruiz-Tagle, junto con el director deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, presentaron al nuevo jefe de las divisiones menores del club, el entrenador argentino Ariel Paolorossi, y al trasandino Gabriel Palena, nuevo líder del área física, para reformar las divisiones menores de la institución.

Con la llegada de Espina al "cacique" se apuntó de manera inmediata la reestructuración del área formativa de la escuadra "alba". Es por ese motivo que se produjo la salida del español Manuel Crespo, quien era el encargado de las series formativas y se optó por Paolorossi, quien tiene una basta trayectoria trabajando con juveniles en Argentina.

Ante esta serie de cambios, el presidente de ByN explicó que el proyecto a futuro que tiene la institución, y que tiene su punto álgido en el centenario del club “albo” en el año 2025.

"Tenemos mucha fe que va a haber un antes y un después en el trabajo. Hay una meta medible: 60/40 le llamamos. Queremos que al Centenario en 2025 tengamos el 60% de jugadores nacidos en casa. Es un objetivo institucional de primera importancia", señaló el timonel de la concesionaria.

Bajo esa misma línea, Marcelo Espina apuntó en subir el número de juveniles en la conformación del primer equipo, esto porque actualmente, en la tienda de Pedrero solo hay un 34% de canteranos, muy por debajo del 60% que esperan llegar.

"Comenzamos a conformar este proyecto entre todos. Va a demandar una buena cantidad de años... Hoy tenemos un plantel de 27 futbolistas y queremos focalizarnos en los chicos. Queremos ser una cantera poderosa para nuestra institución y el fútbol chileno", señaló director deportivo de Colo Colo.

"Dentro de lo que evalué, no había una metodología de trabajo estable. En general no estaba el área física con una línea institucional (en cadetes) y una urgencia por el resultado. Y en el área formativa es lo menos importante dentro de lo importante", manifestó Espina ante la necesidad de realizar estos cambios.

Para llevar a cabo esta reestructuración, se contrató al argentino Ariel Paolorossi, director técnico argentino de larga experiencia en formar jugadores en su país. En su trayectoria se hizo responsable de las series menores de Lanús y Estudiantes de La Plata, además de las selecciones menores de la albiceleste. Su nombre fue aprobado por Hugo Tocalli.

"Llevo 23 años en la formación y vi que, por ejemplo, Lanús apostó a un proyecto con entrenadores de la casa y logró el campeonato. Trabajé 9 años en el club. Y sigue nutriéndose de jugadores de la cantera", declaró Paolorossi ante el éxito del equipo trasandino.

Asimismo, se sumó al staff técnico el preparador físico Ariel Palena, quien ya estuvo en Colo Colo en los períodos de Jaime Pizarro y del propio Espina cuando estaban en la banca en Macul. Se transformará en el jefe del área física.

"Es un gran placer volver a esta casa. En Newell's (donde trabajó) se logró ser campeón con 10 jugadores en la cantera. Tenemos muchos objetivos por realizar", mencionó Palena en la rueda de prensa.

Además, se sumó Gualberto Jara, ex ayudante técnico de Héctor Tapia, quien será el entrenador de la Sub 19 del club, mientras que el histórico referente colocolino, Luis Mena, pasará a dirigir la serie Sub 17.