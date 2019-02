"Traicionó su palabra" hincha de los Pumas alterará su tatuaje de Nicolás Castillo

Erick Gómez, fanático de los Pumas que se había tatuado a Nicolás Castillo en uno de sus brazos anunció que alterará la imagen, y que está decepcionado del delantero.

Gómes señaló al medio Record de México que “Castillo no es un tema que me moleste o me cause conflicto, pero yo decidí modificar el tatuaje por respeto a la gente que ama a Pumas como yo y que sentimos que 'Nico' traicionó a su palabra, él no traicionó a Pumas, se traicionó a él mismo. Sí tengo desilusión, ya sé porqué no le gustaba hablar con la prensa, porque habla pura payasada. Lo que él decía que no era es en lo que se está convirtiendo, en un payaso, ahora ha hablado más que en toda su carrera; le voy a cortar la cabeza porque está hablando de más, no era el momento”.

El hincha agregó que “El 30 se queda porque es un número importante para mí y fue coincidencia, el decir cortarle la cabeza es un decir, tal vez le pondré una bengala o algo. Ese tatuaje lo hice cuando él celebró un gol que le hizo al América en el Azteca (...) Yo decidí tatuarlo porque se me hacía un jugador que daba todo por su ideología y sus palabras están rotas, pero no me arrepiento porque lo hice por convicción y Pumas es primero".

Erick siguió profundizando en su decepción con la decisión del chileno, señalando que el “América tiene un molde, sabe hacer artistas y futbolistas, al rato a 'Nico' tal vez lo vamos a ver haciendo novelas con Carmelita Salinas, parece que en su contrato trae hablar, porque en estos días ha hablado más que en toda su vida y eso le ha molestado a la gente".

Y finalizó dciendo que Castillo “Llamó payaso al cuerpo arbitral, tramposo a los jugadores con los que hoy convive, todo ese tipo de cosas creímos que las tenía entendidas, y nosotros nos vimos reflejados en él, y ahora decide llegar al América. Hasta le hizo un desplante a Marchesín y le puso una imagen donde le hacía como el 'fuchi' y ahora son los mejores amigos, hasta le dio la carne asada de bienvenida”.