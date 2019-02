Kudelka y fracaso de la U: "Me siento responsable y frustrado"

10:07 "Si me van a preguntar por mi continuidad no voy a contestar. Eso ya lo respondí"

El técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, habló con los medios de comunicación tras la eliminación de los "azules" de Copa Libertadores, luego de un desabrido empate sin goles ante Melgar, en el Estadio Nacional.

El estratega, visiblemente afectado, aseguró estar “Mal. Uno siempre responde diciendo que está bien, pero estoy mal. Me siento responsable y frustrado", dijo el argentino. Sobre el trámite del partido, el DT señaló que “no me voy a amparar en que el rival no atacó, porque tuvimos tiempo y espacio. En los tramos finales no estuvimos con la tranquilidad, efectividad y paciencia ante un rival que estaba totalmente atrás”, sostuvo.

Kudelka también hizo notar el poco tiempo de trabajo que tiene con el equipo, destacando que “llegaron diez refuerzos, pero se fueron once o doce jugadores. Rearmamos el equipo. No quiero llevarlo a excusas, pero no puedo evitar decirles la verdad. No soy capaz de armar un equipo en 10 días, a veces te alcanza para ganar y otras no”.

Por último, y sobre una posible renuncia tras este fracaso, el DT argentino lo descartó, enfatizando que es “frustrante no pasar, pero si me van a preguntar por mi continuidad no voy a contestar. Eso ya lo respondí”.