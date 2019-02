Campeón de Copa Libertadores subasta su medalla: “Lo hago para ayudar a mi mamá"

Juan Carlos Peralta, delantero del famoso Colo Colo del 91, participe oficial en 12 de los 14 partidos de la campaña histórica que entregó al cuadro albo la única Copa Libertadores que tiene Chile, hoy vive una compleja situación económica vinculada a la salud de su madre.

Por este motivo el ex futbolista tomó la drástica decisión de subastar la medalla que levantó como campeón. “Mucha gente me ha dicho que no la venda, pero lo hago para ayudar a mi mamá. Mi familia siempre ha sido lo primero”, confesó en una entrevista al medio La Cuarta.

El crack señaló además que no ha recibido ningún llamado desde club de sus amores, y dijo que “Cuando mi papá estuvo enfermo no se acercó nadie de Colo Colo, ahora menos. Si me quieren ayudar, bienvenido sea. Pero yo no voy a ir a molestar a nadie”, apuntó.