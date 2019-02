Kudelka y Aguad suman un nuevo inconveniente por caso Arancibia

12:21 "Me tengo que hacer cargo de los errores de otros” disparó el DT azul.

El técnico de la Universidad de Chile, Frank Kudelka, sumó una nueva molestia con el gerente deportivo del club, Sabino Aguad, debido a que se enteró del préstamo de Francisco Arancibia a O'Higgins horas previas al partido con Cobresal, por lo que no lo pudo citar al futbolista para el encuentro.

Según lo consignado por La Tercera, el atacante se encontraba negociando una sesión al cuadro “celeste”, su ex club, con el fin de sumar minutos debido a que no estaba siendo tomado en cuenta por el técnico cordobés. Este trato lo sabía Aguad, pero no el entrenador “azul”.

El adiestrador trasandino supo sólo horas antes del encuentro del sábado que no contaría con el delantero, y fue debido a que el jugador le pidió no inscribirlo, ya que eso le sería impedimento para jugar por otro equipo. Este hecho motivó a la citación de Iván Rozas, jugador que no estaba en la planificación.

Tras finalizar el partido el día sábado, el Kudelka sentenció que "me tengo que hacer cargo de los errores de otros”, dardos que sin nombre, pero que podrían apuntar a la falta de comunicación entre el cuerpo técnico y los administrativos.

En la cancha, la “U” acumula tres partidos sin conocer de abrazos, dos empates y una derrota, lo que le valió la eliminación prematura de Copa Libertadores y un magro inicio de torneo tras la igualdad 1 a 1 frente a Cobresal.