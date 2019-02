La Concacaf podría unirse a la próxima edición de la Copa América

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), estudia eliminar la Copa de Oro, según lo informó el presidente de la Federación de EEUU., quien aseguró estar en conversaciones con el organismo sudamericano, Conmebol, para unirse a la Copa América.

Carlos Cordeiro, timotel de U.S Soccer, aseguró que “la Copa de Oro solamente está legislada para este año y para 2021. No sabemos qué pasará. Podría continuar, pero puede que no suceda.

Ha habido conversaciones durante el último año entre la Conmebol y la Concacaf sobre una especie de Copa América combinada, pero no se ha podido llegar a un acuerdo al respecto", detalló, en declaraciones a el portal deportivo estadounidense The Athletic.

Además, el directivo aseguró que la Copa Confederaciones se disputará por última vez en 2021, para ser reemplazada por "eliminatorias internacionales" que servirán para clasificar a la Copa del Mundo, en el marco del proceso de transformación de los procesos clasificatorios a los torneos planetarios, a partir del aumento de los equipos participantes que, desde 2026, serán 48.