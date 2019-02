Herrera se lanzó con todo contra la dirigencia de la U y las contrataciones fallidas

En conversación con el Canal del Fútbol, el capitán de la U, Johnny Herrera disparó contra las contrataciones fallidas del equipo y reconoció un roce con el gerente deportivo del club, Sabino Aguad.

De acuerdo con información de El Mercurio, el portero, en medio del entrenamiento, encaró a Aguad, a quien recriminó que Edson Puch, pese a haber podido fichar por los azules, terminó llegando a la UC. También porque las conversaciones con Luis Jiménez no llegaron a buen puerto.

En el CDF, Herrera ahondó en sus críticas: "Kudelka pidió a Edson Puch, (Pablo) Mouche y (Luis) Jiménez, y llegaron a los rivales. Claramente nosotros gestionamos mal. Se sabe que pedimos a Puch y si llegó a Católica... ¿cómo no podía llegar a nuestro equipo?. La gestión no fue buena. Claramente algo no se está haciendo bien y es la realidad de nuestro club".

"No estoy criticando a los refuerzos que llegaron, a los que si fuera técnico, aceptaría feliz. Hablo de los que no llegaron" dijo Herrera.

El capitán azul además sostuvo que "lo más probable es que me vaya de la U a fin de año, pero me quiero ir sin morderme la lengua, diciendo lo que siento porque en la U hay muchos errores en la gerencia técnica".